Федеральное бюро расследований США проверяет сообщения о возможном взломе Национального центра криминальной информации (NCIC) — общенациональной базы данных, используемой для обмена информацией федеральными, штатными и местными правоохранительными органами. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на CNN. По данным телеканала, к инциденту могут быть причастны хакеры. The Hill обратилось в ФБР за комментарием.

Технологические сбои

Сообщения о возможном инциденте появились после масштабных технологических сбоев в США в течение прошлой недели, которые повлияли на авиаперевозки, банковские услуги и интернет-сервисы. 12 ноября Microsoft столкнулась с глобальными перебоями в работе Outlook и Teams. На следующий день Федеральное управление гражданской авиации США ввело общенациональный запрет на взлеты, который длился более четырех часов.

Власти связали инцидент в авиационной системе с перегрузкой данных на маршрутизаторах. Клиенты Chase, Bank of America и Wells Fargo также испытывали трудности с доступом к счетам. Представители администрации президента США, в том числе министр внутренней безопасности Марквейн Маллен, неоднократно заявляли, что эти перебои не были следствием кибератаки.

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Предыдущие киберинциденты

В сентябре ФБР стало целью группировки ShinyHunters; инцидент касался конфиденциальных персональных данных сотрудников бюро с сайта вакансий ФБР, сообщал CNN. Канадский руководитель в сфере кибербезопасности и эксперт по программам-вымогателям был задержан; ему предъявили обвинения, связанные с этой атакой.

Ранее в этом месяце ФБР приняло меры против северокорейских хакеров, которые, по данным издания, за 18 месяцев похитили более 400 млн долларов в криптовалюте с помощью схемы социальной инженерии FaceStealer. После ряда киберинцидентов Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США объявили о создании нового центра по борьбе с киберпреступностью.

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