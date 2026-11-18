В США перебои в работе аэропортов, технические неисправности и случаи опасного сближения самолетов усилили тревогу по поводу безопасности авиасообщения. Об этом пишет Der Spiegel, который описывает ситуацию как затяжной хаос в американских аэропортах.

Оценка причин

Издание предполагает, что проблемы в авиационной сфере могут быть прежде всего связаны с политикой сокращений Дональда Трампа. Это объяснение является оценкой Der Spiegel, а не установленным фактом.

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По данным издания, Белый дом возлагает ответственность за ситуацию на других. Кого именно имеют в виду, в доступном описании материала не уточняется.

Фото из Вашингтона

Материал проиллюстрирован фотографией недовольных пассажиров в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. В подписи к фото указано, что речь идет о крупнейшем запрете полетов со времени терактов 11 сентября 2001 года.

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