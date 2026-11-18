В США будущий председатель Комитета Палаты представителей по надзору Роберт Гарсия направил 12 писем родственникам и союзникам президента Дональда Трампа с требованием сохранить документы перед запланированными расследованиями. Письма, в частности, получили сыновья президента Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, его зять Джаред Кушнер, вице-президент Джей Ди Вэнс и генеральный прокурор Тодд Бланш.

Как сообщает The Guardian, Гарсия возглавит комитет в январе, когда демократы получат право выдавать судебные повестки. Запланированные расследования будут касаться финансов семьи Трампа, предполагаемой корпоративной коррупции, возможных нарушений в Министерстве внутренней безопасности и обращения администрации с материалами по делу Джеффри Эпштейна.

Материалы по делу Эпштейна

Несколько писем адресованы должностным лицам, которых Гарсия считает ответственными за действия правительства в отношении документов, связанных с Эпштейном. В обращении к Бланшу он сослался на невыполненную повестку комитета и заявил, что Министерство юстиции не соблюло требования закона 2025 года о прозрачности файлов Эпштейна.

Гарсия также попросил федеральных тюремных чиновников объяснить перевод Гислейн Максвелл, осужденной сообщницы Эпштейна, из тюрьмы низкого уровня безопасности во Флориде в менее строгий лагерь в Техасе. Согласно письмам, это произошло через неделю после ее разговора с Бланшем, во время которого она заявила, что не видела ненадлежащего поведения Трампа. Отдельные обращения к Вэнсу и бывшей главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз касаются совещаний в Ситуационной комнате Белого дома о политических последствиях этого дела.

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Контракты и криптовалютный бизнес

В письмах бывшей министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и ее бывшему старшему советнику Кори Левандовски Гарсия обвинил их в использовании должностей для обогащения себя и союзников. Министерство юстиции уже расследует утверждения о возможных нарушениях при заключении контрактов в ведомстве, в том числе касательно роли Левандовски. Ему не предъявляли обвинений, а сам он отрицал нарушения.

Обращения к Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу касаются криптовалютного проекта World Liberty Financial, соучредителем которого стала семья президента. Вопросы о возможном конфликте интересов возникли после расследования The Wall Street Journal, согласно которому компания при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов приобрела 49% доли в бизнесе за 500 млн долларов накануне инаугурации Трампа. Белый дом заявлял, что активы президента находятся в трасте, которым управляют его дети, и конфликта интересов нет.

Юрисконсульт Белого дома Уилл Шарф ранее предупредил Гарсию, что запланированные демократами расследования могут представлять собой «откровенную преступность». Администрация также сообщила исполнительным ведомствам, что для согласия на дачу показаний в Конгрессе им необходимо одобрение Белого дома.

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