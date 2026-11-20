Федеральный суд на Манхэттене в Нью-Йорке приговорил 55-летнего гражданина Индии Нихила Гупту к 235 месяцам, или более чем 19,5 года лишения свободы, по делу о заговоре с целью заказного убийства сикхского сепаратистского лидера Гурпатванта Сингха Паннуна.

Как сообщает The Independent, в феврале Гупта признал вину по трем пунктам обвинения в заговоре. Он пытался нанять исполнителя для убийства Паннуна — гражданина США, адвоката и сторонника независимости Пенджаба, штата на северо-западе Индии.

Оплата агенту под прикрытием

В 2023 году Гупта, находясь в Индии, перевел 15 тысяч долларов человеку, которого считал наемным убийцей. В действительности этот человек был сотрудником правоохранительных органов под прикрытием, выдававшим себя за исполнителя убийства.

Гупту задержали в Праге и экстрадировали в США в июне 2023 года. Судья Виктор Марреро заявил, что после отбытия 235-месячного срока Гупте грозит депортация в Индию. Его семья слушала оглашение приговора через интернет-связь из Индии.

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Во время слушания Гупта попросил прощения у Паннуна, сообществ, которым, по его словам, он причинил вред, а также у собственной семьи. Адвокат Изабель Киршнер заявила, что ее подзащитный не был организатором операции, и призвала суд наказать его только за совершенные им действия.

Заявления Паннуна и позиция защиты

Паннун в выступлении перед судом назвал Гупту человеком, который, по его мнению, действовал по поручению премьер-министра Индии Нарендры Моди. Он также утверждал, что администрация Моди хочет его смерти из-за открытой кампании за независимость Пенджаба. Это утверждение является заявлением самого Паннуна.

Согласно судебным документам, Гупта говорил агенту под прикрытием, что сикхский деятель Хардип Сингх Ниджар, убитый в июне 2023 года в Канаде, якобы был целью тех же людей, которые планировали нападение на Паннуна. Защита Гупты отрицала его причастность к канадскому делу.

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