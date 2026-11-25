В США перед зимними праздниками растет уровень распространения COVID-19: по состоянию на 18 ноября 2026 года инфекции росли или, вероятно, росли в 34 штатах. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Уровни вируса в сточных водах

Согласно данным мониторинга сточных вод за 8–14 ноября 2026 года, самые высокие уровни COVID-19 фиксировали на юго-востоке и юго-западе страны. К штатам с самыми высокими показателями относились Невада, Юта, Теннесси и Флорида, а в Коннектикуте уровень также оценивали как очень высокий. Еще почти в 20 штатах уровень вируса в сточных водах определили как высокий.

CDC также оценил, что в трех штатах инфекции снижались или, вероятно, снижались, а в 12 штатах ситуация не менялась. Общее число случаев COVID-19 в США в этом году не установлено, поскольку CDC больше не ведет такой учет.

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Госпитализации и вакцинация

Доля положительных тестов на COVID-19 14 ноября 2026 года составила 3,66% против 3,55% неделей ранее. Госпитализации также растут, а с начала 2026 года после инфекции COVID-19 умерли почти 8 тысяч американцев.

Рост уровня инфекций происходит накануне Дня благодарения, когда, по оценке Американской автомобильной ассоциации, путешествовать будут более 81 миллиона жителей США. В материале отмечается, что риск распространения вируса выше в аэропортах и общественном транспорте.

По состоянию на 31 октября 2026 года вакцину против COVID-19 получили 14% взрослых в США. Врачи рекомендуют вакцинацию людям в возрасте от шести месяцев, а Ассоциация американских медицинских колледжей советует людям старше 65 лет получать дозу вакцины каждые шесть месяцев.

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