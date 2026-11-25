В городе Пасифика на побережье Калифорнии мощные волны разрушили часть муниципального пирса. Видео зафиксировало, как большая волна сломала фрагмент сооружения и снесла его в океан, сообщает The Independent.

Пирс был закрыт из-за трещин

Пирс в Пасифике, расположенной к югу от Сан-Франциско, имеет Г-образную форму и длину 350 метров. Летом чиновники закрыли его после обнаружения трещин в конструкции. Власти также предупредили, что другим прибрежным домам в районе грозит подтопление.

Дома у моря в Пасифике начали подтопляться с приходом так называемых королевских приливов — самых высоких приливов года. Они возникают, когда гравитационное воздействие Луны и Солнца сочетается и повышает уровень воды. По данным издания, в этом году их эффект усиливает супер-Эль-Ниньо, который нагрел океан и увеличил объём морской воды.

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Предупреждения о подтоплении и высоких волнах

В округе Марин, к северу от Сан-Франциско, власти выпустили предупреждение об эвакуации для жителей прибрежной недвижимости в Стинсон-Бич. Чиновники заявили, что большие волны могут вынести воду и обломки на дороги и в дома.

Национальная метеорологическая служба США объявила предупреждение о прибрежном подтоплении для тихоокеанского побережья, а также берегов заливов Сан-Франциско и Сан-Пабло. Для района залива Сан-Франциско действовало предупреждение о высоких волнах высотой от 6 до 9 метров, которые могли представлять опасность для пловцов и затянуть людей в океан.

В прибрежных городах округа Марин — Милл-Вэлли, Ларкспуре, Саусалито и Корти-Мадере — были подтоплены отдельные дома и улицы. В округе Гумбольдт у границы со штатом Орегон офис шерифа приказал эвакуировать жителей небольшой прибрежной общины, где вода затопила большинство зданий.

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