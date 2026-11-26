В США вторичный анализ рандомизированного клинического исследования показал, что сочетание аэробных упражнений и компьютерных когнитивных тренировок может быть связано с относительным сохранением толщины коры в участках мозга, уязвимых к болезни Альцгеймера. Участниками были пожилые люди с амнестическим легким когнитивным нарушением — состоянием, при котором ухудшается память, но сохраняется самостоятельность в повседневной жизни, сообщает News-Medical.

Четыре варианта занятий

В испытании ACT приняли участие 146 человек, средний возраст которых составил 73,8 года. Их случайным образом распределили на четыре группы: тренировки на велосипеде вместе с компьютерными упражнениями на скорость обработки информации; только велотренировки; только когнитивные упражнения; а также умственный досуг со стретчингом в качестве активного сравнения.

В течение шести месяцев участники должны были пройти 72 занятия под наблюдением специалистов. Магнитно-резонансную томографию проводили до начала вмешательства, после него, а также через 12 и 18 месяцев. Ученые оценивали толщину коры в энторинальной, веретенообразной, средней и нижней височных областях, а также объем гиперинтенсивных очагов белого вещества.

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Результаты требуют подтверждения

В основном анализе группа комбинированных занятий имела лучшие показатели сохранения толщины коры, чем группа только компьютерных упражнений через 18 месяцев и группа стретчинга с умственным досугом через 12 месяцев. В то же время статистически значимой разницы между комбинированным подходом и одними велотренировками не зафиксировали.

Преимущество комбинированной программы не воспроизвелось в анализе только тех участников, у которых были полные данные МРТ на соответствующих этапах наблюдения. Между группами также не выявили статистически значимых различий в прогрессировании изменений белого вещества. Изменения общего объема мозга тоже не различались.

Исследователи отметили, что к 18-му месяцу необходимые для анализа данные визуализации имела примерно половина первоначально рандомизированных участников. Кроме того, выборка была небольшой, преимущественно белой, неиспаноязычной и высокообразованной. Авторы подчеркивают: результаты предварительные, а для проверки возможного эффекта комбинированных занятий необходимы более крупные исследования.

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