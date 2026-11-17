В Калифорнии, США, компания Upside Foods заявила, что может производить более 1 млн фунтов съедобной культивированной курятины в год без убоя животных. Компания также объявила, что ее продукцию начнут предлагать в нескольких ресторанах штата.

Как сообщает TechCrunch, за 11 лет работы Upside Foods увеличила масштаб производства в 10 000 раз. Генеральный директор компании Ума Валети также сообщил, что Upside Foods получила очередной пакет регуляторных одобрений от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США и Министерства сельского хозяйства США.

Дегустация и цена

Ютубер MrBeast, настоящее имя которого Джимми Дональдсон, посетил предприятие Upside Foods и на камеру попробовал два куриных сэндвича. Один был приготовлен из мяса курицы, забитой в тот же день, а другой — из культивированной курятины компании. По данным издания, он не смог определить, в каком из сэндвичей было культивированное мясо.

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По словам Валети, сейчас компания может продавать свою курятину в ценовом диапазоне высококачественной органической курятины. Для сравнения, первый выращенный в лаборатории гамбургер, представленный в 2013 году, стоил 300 тыс. долларов.

Свойства продукта

Upside Foods заявляет, что производство культивированного мяса требует меньше воды, земли и энергии, чем традиционное производство мяса. Компания также утверждает, что этот способ может снижать риски, связанные с кишечной палочкой, сальмонеллой и антибиотикорезистентностью.

В состав курятины Upside Foods добавляют изолят соевого белка, гороховую клетчатку и оливковое масло. Компания заявляет, что эти компоненты повышают питательную ценность продукта и не меняют его вкус. В то же время производство более 1 млн фунтов в год остается небольшой долей рынка: по оценке, в 2021 году американцы потребили около 8 млрд кур.

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