В США исследование Университета Аризоны показало, что у коренных американок и женщин, отнесенных к группе Hispanic, рак эндометрия диагностировали в существенно более молодом возрасте, чем в соответствующих группах сравнения. О результатах ретроспективного исследования сообщает News-Medical.

Разница в возрасте постановки диагноза

Ученые проанализировали медицинские записи 261 женщины, которым в 2016–2021 годах провели гинекологические операции в Banner – University Medical Center Phoenix в Финиксе, штат Аризона. Из этой группы у 168 пациенток был рак эндометрия — наиболее распространенный тип рака матки, возникающий в ее внутренней оболочке.

Средний возраст постановки диагноза у коренных американок составил 49,8 года, тогда как у белых пациенток — 62 года. У женщин группы Hispanic этот показатель равнялся 53,7 года, а у женщин, не относившихся к этой группе, — 61,6 года.

Автор исследования Мелисса Хербст-Краловец отметила, что результаты ставят под сомнение распространенное представление о раке эндометрия как о заболевании преимущественно пожилых женщин в постменопаузе. Она подчеркнула, что выводы ретроспективного исследования необходимо проверить на более крупных группах пациенток.

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Метаболические и социальные факторы

Среди коренных американок, участвовавших в исследовании, 45% имели диабет, а среди пациенток группы Hispanic — 21%. По словам Хербст-Краловец, ожирение и диабет относятся к основным факторам развития заболевания: жировая ткань может вырабатывать эстроген, а метаболические нарушения способны создавать условия для аномального роста внутренней оболочки матки.

Команда также использовала Аризонский индекс социальной уязвимости, основанный на данных переписи населения. Исследование выявило, что пациентки с раком чаще жили в районах с проблемами жилья и транспорта, не имели доступа к автомобилю и проживали в перенаселенных помещениях.

Лаборатория Хербст-Краловец разрабатывает простой менее инвазивный тест для выявления рака эндометрия без биопсии тканей. Исследователи стремятся к тому, чтобы такой тест можно было применять в учреждениях первичной медицинской помощи, в частности в сельских и недостаточно обеспеченных сообществах.

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