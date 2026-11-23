В США после общенациональной приостановки авиарейсов и отдельного сбоя в работе сервисов Microsoft часть американцев раскритиковала администрацию президента Дональда Трампа. Рейсы и приложения Microsoft уже возобновили работу, однако читатели, обратившиеся в The Guardian, выразили обеспокоенность надежностью критически важной цифровой инфраструктуры и действиями властей.

Приостановка полетов

Федеральное авиационное управление США на прошлой неделе приостановило все полеты в стране. По данным издания, во время установки маршрутизатора в Арканзасе, которая предусматривала замену медных кабелей на оптоволоконные, произошла перегрузка данными в телекоммуникационной инфраструктуре FAA.

Пенсионерка из Калифорнии Мона Беррьер поставила под сомнение наличие у ведомства резервных систем. Джеффри Старк из Орегона обратил внимание на роль подрядчика L3Harris и заявил, что правительство США имеет инвестиции в эту компанию на 1 млрд долларов. The Guardian приводит это утверждение как оценку читателя.

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Реакция читателей

Фрилансер из Нью-Йорка Тимоти Полсон назвал приостановку полетов тревожной и раскритиковал реакцию администрации. По его мнению, ситуацию нельзя отделить от массовых сокращений в федеральных учреждениях, в том числе FAA, которые проводил Департамент эффективности государственного управления, возглавляемый Илоном Маском.

Еще одна собеседница издания из Маклина в штате Вирджиния назвала некомпетентными и реакцию властей на переход к оптоволоконной связи, и действия Microsoft во время сбоя. Она также сказала, что при администрации Трампа не планирует летать.

Страховой специалист Гари Хайм, который часто путешествует, заявил, что из-за этих инцидентов чувствует себя менее уверенно в вопросах защиты персональных данных и устойчивости цифровых систем страны. Читатели также призвали к большей подотчетности и прозрачности в отношении систем, которыми пользуются миллионы людей.

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