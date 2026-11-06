В США частота потенциально опасных для жизни кровотечений у младенцев почти вчетверо выросла с 2017 года. Два исследования указывают на связь этой тенденции с увеличением числа родителей, отказывающихся от профилактической инъекции витамина K для новорождённых, сообщает Cyprus Mail.

Младенцы рождаются без достаточного уровня витамина K, необходимого для свёртывания крови. Инъекции этого витамина при рождении являются стандартом медицинской помощи в США с 1961 года. В то же время Центры по контролю и профилактике заболеваний США не ведут отдельный учёт отказов от этой процедуры и связанных с ней случаев кровотечений.

Данные о 11 миллионах младенцев

Группа исследователей во главе с эпидемиологом Университета Содружества Виргинии Стивеном Вулфом проанализировала медицинские записи 11 миллионов младенцев в возрасте до шести месяцев за 2017–2025 годы. За это время доля новорождённых, получивших инъекцию витамина K, снизилась с 97,7% до 95%.

Параллельно частота кровотечений, связанных с дефицитом витамина K, почти вчетверо выросла и, по выводу учёных, могла ускоряться. За весь период исследования было зафиксировано 5217 случаев кровотечений. По словам Вулфа, показатель 2025 года примерно вдвое превысил уровень 2024 года.

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Исследователи отметили, что эти данные не доказывают прямой причинно-следственной связи. В то же время рост числа кровотечений происходил одновременно с увеличением количества отказов от инъекций и случаев дефицита витамина K.

Более высокий риск кровоизлияния в мозг

Другое исследование, проведённое командой Кристен Скотт из Детской больницы Филадельфии, охватило более 5,2 миллиона младенцев, родившихся в США в 2017–2025 годах. Доля новорождённых, не получивших витамин K, выросла с 3,1% в 2017 году до 6,8% в 2025 году. В конце 2024 года она составляла 5,1%.

У детей без профилактической инъекции риск кровотечения в течение первых шести месяцев жизни был на 47% выше, чем у тех, кто её получил. Также у них был более чем вдвое выше риск кровоизлияния в мозг в первые шесть месяцев жизни и смерти с диагнозом кровотечения во время пребывания в больнице после рождения. Авторы подсчитали, что на каждые 114 новорождённых без инъекции приходится один дополнительный случай кровотечения.

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