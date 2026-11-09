В Бирмингеме, США, пилотное исследование среди пациентов с колоректальным раком показало, что уровень легкой цепи нейрофиламентов в сыворотке крови (sNfL) может отражать усиление периферической нейропатии во время и после адъювантной химиотерапии с оксалиплатином. Препарат может вызывать онемение, покалывание и боль в руках и ногах. О результатах исследования, опубликованного в European Journal of Cancer Care, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

Команда Эллен М. Лавуа Смит из Школы медсестринства Университета Алабамы в Бирмингеме наблюдала за взрослыми пациентами с колоректальным раком II–III стадий. Участники должны были пройти адъювантную химиотерапию с оксалиплатином. До начала лечения у них не было периферической нейротоксичности, и ранее они не получали нейротоксическую химиотерапию.

Состояние участников оценивали до лечения, в середине курса, после его завершения и через три месяца после последней дозы оксалиплатина. Исследовательские медсестры применяли шкалу Total Neuropathy Score–Nurse, которая сочетает оценку симптомов с неврологическим осмотром, а также опросник CIPN6 из шести пунктов о сенсорных симптомах. Во время каждого обследования ученые брали по пять миллилитров крови и определяли концентрацию sNfL методом иммуноферментного анализа.

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Показатели выросли после терапии

Средний уровень sNfL вырос с 23,8 пикограмма на миллилитр до химиотерапии до 46,7 на момент завершения лечения и до 61,1 через три месяца. Средний показатель нейропатии по оценке медсестер повысился с 0,5 до 2,6, а затем до 2,9. Значения по опроснику CIPN6 выросли с 6,6 до 11,7 и 12,4 соответственно.

Все три показателя существенно изменялись со временем, демонстрируя дальнейшее ухудшение нейропатии после завершения химиотерапии — явление, известное как coasting. Через три месяца уровень sNfL умеренно коррелировал с оценкой нейропатии медсестрами (r = 0,51) и симптомами, о которых сообщали пациенты (r = 0,58). Анализ с поправкой на возраст, пол, расу и суммарную дозу оксалиплатина также подтвердил связь биомаркера с обеими оценками нейропатии.

Результаты поддерживают дальнейшее изучение sNfL как средства мониторинга нейротоксичности вместе с клиническими оценками и сообщениями пациентов. В то же время небольшое наблюдательное исследование не проверяло профилактические вмешательства и не установило, могут ли ранние изменения маркера предсказывать последующую нейропатию. Для более широкого применения необходимы более крупные многоцентровые исследования, стандартизация тестирования и определение клинически значимых пороговых значений.

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