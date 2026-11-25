В США доля людей в возрасте от 65 лет с деменцией и другими когнитивными расстройствами, которым назначали потенциально неподходящие препараты, снизилась с 39,3% в 2011 году до 29,3% в 2022 году. Об этом свидетельствует исследование Университета Буффало, сообщает ScienceDaily.

Ученые проанализировали данные 2796 пожилых американцев с когнитивными расстройствами, которые жили самостоятельно. Выборка представляла примерно 29,7 млн жителей США этой возрастной и медицинской группы за период 2011–2022 годов. Результаты работы опубликовали в Journal of the American Geriatrics Society.

Препараты, которые могут ухудшать состояние

Исследователи оценивали лекарства по критериям Бирса Американского гериатрического общества — перечню примерно 100 препаратов, которые могут представлять риск для пожилых людей. Особое внимание они уделили средствам, способным создавать дополнительные опасности для пациентов с диагностированными когнитивными расстройствами.

Речь, в частности, идет о препаратах для лечения тревожности, нарушений сна, психозов и других состояний, связанных с центральной нервной системой. Авторы отмечают, что ненадлежащее применение таких лекарств может быть чрезмерной нагрузкой для пожилых пациентов. Бензодиазепины от тревожности и снотворные препараты могут негативно влиять на когнитивные функции, равновесие и координацию. Потенциальные последствия небезопасного медикаментозного лечения включают больше обращений в отделения неотложной помощи, более частые и длительные госпитализации, ухудшение психического состояния и повышенный риск преждевременной смерти.

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Несмотря на прогресс, проблема сохраняется

Первый автор исследования Хаовень Сюй отметил, что для таких пациентов важно «депрескрайбирование» — пересмотр терапии врачом, уменьшение дозы или частоты приема, отмена неуместных препаратов либо их замена на более мягкие альтернативы. Это, в частности, может касаться людей, которые годами принимают бензодиазепины от тревожности или снотворные средства.

Исследование не устанавливало причины снижения количества таких назначений. В то же время авторы предполагают, что на тенденцию могли повлиять рост осведомленности медиков и развитие гериатрической медицины. Несмотря на положительную динамику, почти каждый третий пожилой пациент с когнитивными расстройствами все еще получал потенциально опасные препараты.

Ученые предлагают тщательно пересматривать список лекарств во время амбулаторных визитов и применять такие инструменты, как Drug Burden Index, которые помогают оценивать совокупное воздействие препаратов на центральную нервную систему. Они также подчеркнули необходимость дальнейших исследований, чтобы выяснить, уменьшает ли улучшение медикаментозной терапии количество госпитализаций и обращений за неотложной помощью.

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