В США сеть раннего предупреждения о голоде FEWS NET не опубликует декабрьский отчет о продовольственной безопасности, поскольку Госдепартамент не подтвердил финансирование на текущий финансовый год. Более половины полевых сотрудников сети могут потерять работу до конца года, сообщает The Japan Times со ссылкой на шесть осведомленных источников.

По данным трех источников, 1 декабря десятки сотрудников FEWS NET должны получить 30-дневные уведомления об увольнении. В письме представителям гуманитарных организаций сеть сообщила, что не выпустит декабрьское обновление, поскольку финансирование финансового года, начавшегося в октябре, до сих пор не подтверждено. Сотрудники начали процедуры сворачивания деятельности на случай непредвиденных обстоятельств.

Важное обновление для гуманитарной помощи

Декабрьский отчет должен был содержать данные о районах с наиболее острым дефицитом продовольствия в Судане, Йемене, Южном Судане и Сомали. Ранние признаки голода помогают гуманитарным организациям и должностным лицам оценивать потребности и направлять помощь, чтобы предотвратить смерти от голода.

В FEWS NET заявили, что будут пытаться оставаться максимально вовлеченными в период сбоев и рассчитывают вскоре подтвердить финансирование и возобновить полную работу. В то же время источники издания не располагают данными о том, когда могут возобновиться финансирование и публикация отчетов, а также будут ли восстановлены сокращенные должности.

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Сокращение персонала

В FEWS NET работают около 200 человек разных национальностей, преимущественно полевые сотрудники в региональных центрах и страновых офисах, которые собирают и анализируют данные. В октябре уведомления об увольнении уже получили 20% сотрудников сети, сообщили шесть источников.

Четыре источника рассказали, что сотрудники FEWS NET еще на прошлой неделе предупреждали Госдепартамент: без финансовых гарантий работу придется прекратить. Внутреннее письмо от 24 июля предусматривало приостановку командировок и найма из-за нехватки средств.

Полевые расходы FEWS NET проходят через частного подрядчика Chemonics, который традиционно оплачивает их авансом до возмещения правительством США. По словам источников, компания несколько месяцев покрывала расходы в ожидании решения Госдепартамента и в этом месяце направила ему план сворачивания операций. Госдепартамент и Chemonics не предоставили оперативных комментариев.

Сеть FEWS NET была создана в 1985 году после смертоносного голода в Эфиопии. Она прогнозирует продовольственные кризисы на шесть-двенадцать месяцев вперед и работает более чем в 30 странах.

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