Американская сеть ресторанов Denny’s вернула памятную табличку в честь генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга в ресторане в Сан-Хосе, штат Калифорния, США. Табличку демонтировали вечером 12 ноября — в тот же день, когда Хуанг покинул пост руководителя Nvidia. По словам сети, она узнала об этом 13 ноября и вернула знак на место.

Как сообщает Fortune, 14 ноября представитель Denny’s уже подтвердил, что табличку устанавливают заново. Компания публично не объясняла причины ее демонтажа.

Возвращение в Nvidia

23 ноября совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров. В компании заявили, что, основываясь на информации высокопоставленных чиновников правительства США, не видят в его возвращении рисков для национальной безопасности.

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После восстановления Хуанга Denny’s опубликовала заявление, подчеркнув, что некоторые вещи не убирают из меню, и отнесла к ним своего самого известного бывшего сотрудника. Сеть также написала, что его кабинка будет ждать, и пригласила его на кофе.

Место основания Nvidia

В 1993 году Дженсен Хуанг встречался с инженерами Крисом Малаховски и Кертисом Приемом в Denny’s в Сан-Хосе, чтобы обсудить идею создания чипа для более реалистичной компьютерной графики. Позднее эта идея превратилась в Nvidia.

В сентябре 2023 года Denny’s установила в ресторане табличку, назвав эту кабинку местом, где была основана компания стоимостью 1 трлн долларов. До карьеры в технологической отрасли Хуанг пять лет работал в Denny’s в Портленде: был мойщиком посуды, помощником официанта и официантом.

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