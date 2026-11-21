Национальный центр криминальной информации ФБР в США мог во второй раз за последние месяцы подвергнуться кибервмешательству. Об этом в пятницу сообщило Jerusalem Post со ссылкой на CNN.

Источники CNN

CNN сослался на двух человек, осведомленных о расследовании инцидента. По их данным, речь идет о возможном нарушении безопасности системы Национального центра криминальной информации ФБР.

Статус сообщения

Инцидент описан как apparent breach, то есть вероятное нарушение безопасности. Таким образом, в сообщении не говорится об окончательно подтвержденном взломе системы.

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Jerusalem Post обозначил материал как развивающийся. Это означает, что по мере расследования могут появиться новые подтвержденные сведения об инциденте.

В заголовке Jerusalem Post также упомянут ряд технологических проблем. При этом подробности об этих проблемах или возможных причастных к кибервмешательству в сообщении не приведены.

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