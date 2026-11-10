Ученые из Питтсбургского университета в США совместно с коллегами из Университета Виргинии выявили статистическую связь между МРТ-показателем DunedinPACNI и биомаркерами биологического старения организма. Как сообщает News-Medical, результаты исследования опубликовали в журнале npj Aging.

Исследователи проверяли показатель DunedinPACNI — модель, оценивающую темп физиологического старения по структурным характеристикам мозга, полученным во время одного МРТ-сканирования. Этот подход ранее разработали на основе данных Dunedin Study: модель связывает строение мозга в среднем возрасте с изменениями 19 показателей физиологического здоровья.

Данные двух групп участников

В перекрестном анализе приняли участие 746 в целом здоровых взрослых из районов вокруг Питтсбурга: 451 участник исследования Adult Health and Behavior и 295 участников Neurobiology of Adult Health. У них собрали социально-демографические данные, образцы крови и результаты МРТ.

Для оценки биологического старения авторы сформировали отдельные комбинированные показатели на основе анализов крови. Они учитывали маркеры, связанные с работой различных систем организма, в частности инсулин, C-реактивный белок, интерлейкин-6, цистатин C и гликированный гемоглобин. Более быстрый темп старения по DunedinPACNI статистически связывался с более высокими значениями комплексного показателя мультисистемного биологического старения в обеих группах.

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Наблюдение продолжительностью до 15 лет

Отдельно ученые проанализировали 224 участников первой группы, которые повторно сдали анализы крови через 7–15 лет. Более быстрый темп по DunedinPACNI в начале наблюдения был связан с более высокими значениями комбинированного показателя биологического старения при последующем обследовании, даже с учетом исходных результатов.

Авторы также сравнили DunedinPACNI с тремя другими подходами к оценке возраста мозга — brainageR, ENIGMA и DeepBrainNet. Связь DunedinPACNI с биомаркерами старения в основном сохранялась после такой корректировки, тогда как альтернативные показатели не продемонстрировали независимой связи с изменениями комбинированного показателя в долгосрочном наблюдении.

В то же время исследователи подчеркнули, что обе группы состояли преимущественно из здоровых взрослых из одного региона США, а долгосрочный результат еще не воспроизвели в независимой выборке. Для оценки более широкого применения метода необходимы дальнейшие исследования с другими маркерами старения, в частности эпигенетическими часами на основе метилирования ДНК.

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