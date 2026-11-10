С начала года в США корью заболели более 5100 человек, а восемь пациентов умерли. Только за последнюю неделю в стране зафиксировали три смерти. Как сообщает Tagesschau, это крупнейшая вспышка кори в США за 35 лет.

На прошлой неделе штат Висконсин сообщил о смерти младенца от кори — первой смерти от этой болезни за десятилетие. Эпидемиолог и профессор Висконсинского университета в Мадисоне Райан Вестергаард объяснил распространение вируса большим количеством людей без достаточной защиты, благодаря чему возбудитель может находить новых переносчиков.

Снижение уровня вакцинации

Уровень полной вакцинации от кори среди американских детей дошкольного возраста составляет чуть более 92%. Согласно материалу, показатель должен быть близок к 95%, чтобы сформировался эффективный коллективный иммунитет.

В некоторых религиозных общинах, в частности среди амишей и меннонитов, многие люди и ранее отказывались от вакцинации. В то же время пробелы в вакцинации выросли и за пределами таких общин. Во время пандемии COVID-19 многие плановые прививки не были сделаны.

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Противоречивые сигналы властей

Эпидемиолог Университета Джонса Хопкинса Уильям Мосс заявил, что правительство подает противоречивые сигналы относительно прививок. По его словам, министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший рекомендует неподтвержденные методы лечения кори, в частности антибиотики, стероиды и витамины. Кеннеди, который ранее был одним из самых известных критиков вакцинации в США, сейчас подчеркивает эффективность прививки от кори.

В штате Нью-Йорк еще в 2019 году отменили религиозные исключения из требования о вакцинации школьников. По словам эпидемиолога и научной журналистки Селин Гаундер, после этого уровень вакцинации в школах вырос в среднем на пять процентных пунктов. В то же время требование не распространяется на детей, обучающихся дома.

В Висконсине планируют вакцинировать особо уязвимых младенцев уже с шести месяцев, хотя обычно прививки от кори начинают делать с года. Корь считалась ликвидированной в США с 2000 года, однако международная экспертная комиссия должна на этой неделе проверить, сохраняется ли этот статус.

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