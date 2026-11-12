12 ноября в США бариста Starbucks, студенты, выборные должностные лица и активисты провели акции на более чем 40 университетских кампусах в поддержку бойкота сети. Профсоюз Starbucks Workers United призывает не покупать продукцию компании, пока не будет заключен его первый коллективный договор со Starbucks.

Как сообщает The Guardian, профсоюз требует повышения оплаты труда и увеличения числа работников в кофейнях. В частности, он добивается минимальной ставки 17 долларов в час для бариста и как минимум трех работников в каждой кофейне.

Переговоры без договора

Более 700 кофеен Starbucks проголосовали за создание профсоюзов, охватывающих более 12 тысяч бариста. Первая кофейня сети в Буффало, штат Нью-Йорк, поддержала создание профсоюза в декабре 2021 года. С тех пор прошло почти пять лет, однако стороны до сих пор не заключили первый договор.

С 2023 года профсоюз активнее работает с университетами, призывая их не продлевать контракты со Starbucks из-за реакции компании на профсоюзное движение. Корнеллский университет и Колледж Помона не возобновили соглашения с компанией, а Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе прекратил продавать продукцию Starbucks в своих кафе.

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Мероприятия запланировали, в частности, в Пенсильванском университете, Северо-Западном университете и Вашингтонском университете. Кампания проходит в преддверии активного праздничного сезона для сети, включая Red Cup Day 17 ноября, когда посетители получают многоразовые праздничные чашки.

Позиция компании

Бариста, участвующий в акции в Техасском университете в Остине, заявил, что работники стремятся заручиться поддержкой студентов для бойкота. По его словам, коллективный договор мог бы обеспечить работникам защиту от увольнения без надлежащих оснований.

В Starbucks заявили, что Workers United представляет примерно 5% сотрудников компании в США, а такие акции, по мнению сети, отвлекают от переговоров. Представитель компании также сообщил, что Starbucks не ожидает существенных перебоев в работе кофеен в праздничный период.

Starbucks, ссылаясь на независимые исследования, утверждает, что средняя совокупная оплата труда и льготы для ее работников в США превышают 30 долларов в час. По данным компании, в пакет входят медицинская страховка, полная предварительная оплата обучения, акции компании и до 18 недель оплачиваемого родительского отпуска для работников, которые работают не менее 20 часов в неделю.

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