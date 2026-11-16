В США исследовательница Джейд Пагкас-Бейзер изменила финансируемое Национальными институтами здравоохранения США исследование после того, как представители NIH попросили отказаться от безусловных денежных выплат участникам. Её рандомизированное исследование в Чикаго должно было проверить, помогут ли ежемесячные выплаты по 500 долларов молодым малообеспеченным людям с ВИЧ соблюдать лечение, сообщает The Guardian.

Изменение условий исследования

Пагкас-Бейзер получила свой первый грант NIH в июне 2025 года. До выделения средств сотрудники институтов устно попросили её убрать из заявки упоминания о людях всех гендерных идентичностей, а также утверждения о более высоком уровне бедности среди темнокожих и латиноамериканцев. По словам исследовательницы, в 2026 году её попросили исключить саму идею раздачи денег и любые ссылки на возможное влияние работы на государственную политику.

Исследовательница рассказала, что ей предложили найти 1 млн долларов из других источников, если она не уберёт денежные выплаты из гранта на 1,3 млн долларов. В итоге она заменила выплаты продовольственными и транспортными ваучерами. Участников придётся снова попросить дать согласие на участие, поскольку исследование существенно изменилось.

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Тысячи изменённых грантов

Согласно анализу независимой группы Grant Witness, в 2025 году изменились более 3 401 из свыше 39 тысяч продлённых грантов NIH, или 8,6%. В 2026 году изменения затронули 3 006 из почти 35,5 тысячи таких грантов, или 8,5%. Для сравнения, в 2023 году названия, аннотации или заявления об общественном здравоохранении изменили в 154 из более чем 40 тысяч грантов — 0,4%.

Гранты, связанные с ВИЧ, по этим данным изменяли почти вдвое чаще: в 2025 году корректировки внесли в 305 из 1 795 таких грантов, а в 2026 году — в 335 из 1 609. NIH заявили, что пересмотрели условия финансирования более 5 тысяч новых и продлённых грантов, чтобы финансировать наиболее значимые научные исследования, реагировать на неотложные потребности в сфере здравоохранения и поддерживать кадровый потенциал биомедицинской науки. В институтах также отметили, что все пересмотренные гранты оценивались экспертами.

Пагкас-Бейзер является одной из 14 истцов по делу, в котором утверждается, что пересмотр и отмена грантов являются цензурой и дискриминацией по убеждениям. На федеральном судебном слушании в ноябре должны рассмотреть вопрос о предоставлении иску статуса коллективного.

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