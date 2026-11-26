В США Налоговая служба (IRS) в 2026 финансовом году начала 2153 новые налоговые проверки лиц с положительным доходом от 10 млн долларов. Это примерно на 42% меньше, чем годом ранее, и немного ниже запланированного показателя, сообщает The Hill со ссылкой на годовой финансовый отчет ведомства.

Текущий показатель почти вдвое ниже уровня 2023 года, когда IRS начала 4326 таких проверок, но в целом соответствует уровню 2021 года. В службе объяснили снижение тем, что отдавали приоритет более сложным проверкам с потенциально более высокими поступлениями и лучшими результатами для соблюдения налогового законодательства.

Больше проверок корпораций

Сокращение числа проверок физических лиц не обязательно означает меньшее внимание к высоким доходам. Количество новых аудитов крупных корпораций с активами не менее 250 млн долларов выросло на 44% — до 2140. Это самый высокий показатель как минимум за последние пять лет. Число новых проверок партнерств также увеличилось почти на 13%, хотя осталось ниже недавнего максимума 2023 года.

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Профессор бухгалтерского учета Университета Северной Каролины Джефф Хупс отметил, что сложно отделить контроль за партнерствами от контроля за состоятельными людьми: одна проверка партнерства может затрагивать многих лиц с высокими доходами. Доцент Школы бизнеса Теппера Университета Карнеги — Меллона Макс Риш сказал, что приведенные данные согласуются с переходом IRS к более сложным аудитам, которые требуют больше времени и ресурсов, но потенциально могут принести больший результат.

Штат аудиторов сократился

Уменьшение числа новых проверок произошло после увеличения финансирования контрольной работы IRS при президенте Джо Байдене, значительную часть которого впоследствии отменил Конгресс. По данным надзорного органа Министерства финансов США, численность сотрудников IRS, занятых аудитами, сократилась примерно с 15 300 в 2024 финансовом году до около 10 500 в январе 2026 года.

В то же время общие поступления IRS от принудительного обеспечения соблюдения налоговых требований в 2026 финансовом году выросли до 96,8 млрд долларов против 93,8 млрд долларов годом ранее. Ведомство сообщило о расширении использования аналитических инструментов для выявления более рискованных дел. В отчете не указано, какую часть этих поступлений обеспечили именно аудиты; по оценке налогового инспектора Минфина, в 2025 финансовом году проверки дали около 7% таких поступлений, тогда как большую часть обеспечило взыскание платежей.

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