На промежуточных выборах в США избрали не менее 75 женщин, небинарных и Two-Spirit-кандидатов из коренных народов. Как сообщает The Guardian, среди победительниц — Деб Хааланд, гражданка Лагуна-Пуэбло, которая возглавит штат Нью-Мексико, и вице-губернатор Миннесоты Пегги Фланаган из общины Уайт-Эрт-оджибве, которая будет представлять штат в Сенате США.

Фланаган станет первой женщиной из коренных народов США в истории верхней палаты Конгресса. За 237 лет существования Сената штаты представляли только четверо мужчин из коренных народов.

Первые женщины во главе наций

Кристалайн Керли станет первой женщиной, которая возглавит Нацию навахо — одну из крупнейших племенных наций страны. Ее территория охватывает около 27 тысяч квадратных миль в частях штатов Нью-Мексико, Аризона и Юта. Керли сейчас является спикером совета Нации навахо, а в 2022 году стала первой женщиной на этой должности.

Тина Абрамс возглавит Нацию сенека на западе штата Нью-Йорк. Она станет первой женщиной-лидером в современной истории крупнейшего племени штата. В заявлении после победы Абрамс отметила, что этот момент был вдохновлен поколениями сильных женщин сенека.

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Рекордное число кандидатов

По данным Advance Native Political Leadership и издания ICT, в этом избирательном цикле на местные, штатные и федеральные должности баллотировалось рекордное число — 363 кандидата из коренных народов. Не менее 180 из них победили.

К Палате представителей США присоединится демократка от Нью-Йорка Клэр Вальдес, гражданка пуэбло Ислета-дель-Сур. Она будет работать вместе с Шарис Дэвидс из народа хо-чанк, которую переизбрали в Канзасе на пятый срок в Конгрессе. В 2018 году Дэвидс и Хааланд стали первыми женщинами из коренных народов, избранными в Конгресс США.

Мэри Пелтола из народа юпик также может стать одной из первых женщин из коренных народов в Сенате США, если победит на выборах на Аляске, результаты которых еще не определены.

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