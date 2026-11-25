В США исследователи зафиксировали острые изменения показателей функции сосудов после одного сеанса вейпинга, в частности при использовании электронных сигарет без никотина. Результаты работы, проведенной в Университете Пенсильвании, планируют представить на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки.

Как сообщает News-Medical, в исследовании приняли участие 41 здоровый курильщик и пользователь вейпов в возрасте от 20 до 50 лет, средний возраст которых составил 29,8 года. Все они ежедневно курили и/или пользовались электронными сигаретами более года. Контрольную группу составили 17 человек в возрасте от 21 до 33 лет, которые никогда не курили и не вейпили.

Три варианта воздействия

Участники прошли три отдельные сессии: после курения табачной сигареты, после вдыхания аэрозоля электронной сигареты с никотином и без никотина. До и после каждого эпизода им проводили МРТ-исследования.

Ученые оценивали скорость восстановления кровотока и уровня кислорода после кратковременного ограничения кровоснабжения, жесткость аорты, реакцию сосудов мозга на изменение потребностей, потребление кислорода мозгом и эластичность сонных артерий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Изменения выявили и без никотина

После одного сеанса курения или вейпинга у участников наблюдались изменения кровотока и показателей насыщения крови кислородом. Такие изменения наблюдались после электронных сигарет как с никотином, так и без него. По мнению авторов, это свидетельствует о том, что немедленное воздействие на кровообращение нельзя объяснить только никотином.

В частности, после всех трех вариантов воздействия — вейпинга с никотином, без никотина и курения — снижался исходный уровень венозного насыщения крови кислородом, который измеряли в бедренной вене. Исследователи предположили, что это может указывать на кратковременное снижение усвоения кислорода легкими после курения или вейпинга.

Автор исследования Марианн Наббут отметила, что вейпинг вызвал изменения большего числа маркеров, чем курение обычной сигареты. В то же время работа оценивала только немедленные эффекты. Чтобы установить, могут ли эти временные изменения быть связаны с долгосрочными сердечно-сосудистыми последствиями, необходимы долгосрочные исследования.

Читай нас в