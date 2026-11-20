В США рандомизированное клиническое исследование с участием 651 человека в возрасте от 60 до 80 лет показало, что структурированная цифровая платформа для сообщения результатов генетического теста на риск болезни Альцгеймера не уступала консультации со специалистом посредством телемедицины. Исследователи сравнивали уровень информированности участников, тревожность и дистресс, связанный с болезнью. О результатах испытания eSMARTER, опубликованных в JAMA Neurology, сообщает News-Medical.

Как проводили исследование

Участники ранее прошли генотипирование APOE, но еще не знали его результатов. Этот тест дает информацию о генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера, а не устанавливает диагноз. Их в соотношении два к одному распределили между двумя группами: 435 человек получили результаты через цифровую платформу, еще 216 — во время телемедицинской сессии с генетическим консультантом.

Онлайн-формат предусматривал защищенную веб-платформу или чат через SMS, обучающие материалы и персонализированные оценки риска легких когнитивных нарушений или деменции к 85 годам. Участники цифровой группы могли обратиться к клиницисту до, после или вместо самостоятельного ознакомления с результатами. Девяносто процентов рандомизированных участников завершили предложенное цифровое обучение, а генетического консультанта попросили только два человека из этой группы.

Уровень удовлетворенности был выше после консультации

В обеих группах основные показатели после получения результатов были сопоставимыми в течение шести месяцев наблюдения. В то же время на протяжении первой недели участники цифровой группы несколько чаще сообщали о негативных психологических реакциях на информацию о генетическом риске. Авторы отметили, что различие было небольшим, вероятно, не имело клинического значения и в дальнейшем не сохранялось.

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Удовлетворенность способом получения генетических результатов была высокой в обеих группах, но выше среди тех, кто общался со специалистом: 4,8 балла против 4,3 из 5. Через шесть недель участники цифровой группы чаще неправильно помнили свой результат APOE — 14% против 6% в телемедицинской группе. Через шесть месяцев правильный результат помнили 83% участников цифровой группы и 87% группы телемедицины.

Дополнительное исследование биомаркера

Через шесть месяцев участникам также предложили анализ крови на фосфорилированный тау-белок 217, или p-tau217, который может свидетельствовать о патологических изменениях, связанных с болезнью Альцгеймера. Необязательное раскрытие результатов этого теста завершили 500 участников. Исследователи не обнаружили статистически значимой общей разницы между цифровым и телемедицинским форматами по уровню тревожности, дистресса, симптомам депрессии, восприятию риска и другим показателям.

Авторы предостерегли, что большинство участников были белыми, имели высшее образование и добровольно присоединились к исследовательской программе. Кроме того, к испытанию не привлекали людей с выраженными депрессивными симптомами, признаками суицидальности или нестабильными тяжелыми психическими расстройствами. Поэтому результаты нельзя автоматически распространять на все группы пациентов.

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