В США в сети опубликовали ранее не показанное любительское видео концерта Led Zeppelin, состоявшегося 11 июня 1977 года в нью-йоркском Madison Square Garden. Запись на плёнку Super 8 продолжительностью около шести с половиной минут десятилетиями хранилась в гараже одного из зрителей, сообщает Rolling Stone.

Камера в рукаве куртки

Видео снял Джефф Балленберг, которому на момент концерта было 17 лет. Он рассказал LedZepNews, что пронёс камеру мимо охраны арены, спрятав её в рукаве куртки. Во время выступления он боялся, что его заметят, поэтому снимал только в моменты, когда рядом не было стюарда. Из-за этого в записи нет ни одной полной композиции.

В ролике есть фрагменты исполнения The Song Remains the Same, Sick Again, Nobody’s Fault But Mine, In My Time of Dying, No Quarter, Ten Years Gone, The Battle of Evermore, Black Country Woman, Bron-Y-Aur Stomp, Kashmir и Over the Top.

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Плёнка из гаража

Концерт 11 июня был четвёртым из шести выступлений Led Zeppelin в Madison Square Garden в том месяце. Это также были последние концерты группы в Нью-Йорке с участием барабанщика Джона Бонема.

Балленберг несколько раз показывал отснятый материал друзьям, но после поломки проектора положил плёнку в коробку в гараже своих родителей. Позднее он обратился к JEMS — сообществу поклонников бутлегов, занимающемуся сохранением истории рока. Там его связали с YouTube-каналом LedZepFilm.

Концертные архивы группы

Rolling Stone отмечает, что Led Zeppelin не слишком системно документировали собственные выступления, поскольку профессиональная съёмка и запись концертов были дорогими. Музыканты также опасались, что материалы попадут к бутлегерам. В 2003 году Джимми Пейдж собрал доступные кадры с разных шоу для релиза Led Zeppelin DVD, в который вошли и отдельные любительские записи.

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