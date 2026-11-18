Суд в Бруклине, США, приговорил гражданина Пакистана Асифа Мерчанта к 330 месяцам, или более чем 27 годам, лишения свободы по делу о подготовке покушения на Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство юстиции США.

Обстоятельства дела

Суд установил, что Мерчант, которого американские чиновники связывали с Ираном, пытался нанять исполнителя для убийства политика или должностного лица в США. По данным Минюста США, заговор был местью за гибель командующего зарубежными военными операциями Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Сулеймани погиб в январе 2020 года в результате удара американского беспилотника в Багдаде. Иранские чиновники неоднократно заявляли о намерении отомстить за его гибель.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Показания и позиция Минюста

Во время слушаний Мерчант заявил, что его вынудили участвовать в заговоре, чтобы защитить свою семью в Тегеране от Корпуса стражей исламской революции. По сообщениям нескольких СМИ, он также сказал, что ожидал разоблачения до того, как кто-либо мог погибнуть.

Мерчант утверждал, что не получал приказа убить конкретного человека. В то же время он отметил, что его контакт в Иране упоминал в связи с заговором Трампа, бывшего президента США Джо Байдена и бывшую посла при ООН Никки Хейли.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что заговор был направлен именно против Трампа. Мерчанта задержали 12 июля 2024 года, когда он планировал покинуть Соединенные Штаты.

Читай нас в