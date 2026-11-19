Федеральный суд в Майами, США, признал пастора из Флориды Кристиана Эммануэля Санона виновным в преступлениях, связанных с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году. Среди обвинений, по которым его признали виновным, — заговор с целью убийства Моиза. Санону грозит пожизненное лишение свободы.

Заговор о смене власти

По данным The Guardian, судебный процесс в федеральном суде Майами продолжался почти восемь недель. Санону предъявили в общей сложности восемь обвинений, в том числе в заговоре с целью похищения или убийства человека за пределами Соединенных Штатов.

Федеральные прокуроры заявили, что Южная Флорида была центром планирования и финансирования заговора, целью которого было отстранение Моиза и приведение к власти президента, выбранного участниками плана. По версии обвинения, первоначально заговорщики рассматривали Санона как кандидата на пост президента Гаити. Прокуроры также утверждали, что он помогал собирать средства, организовывал поездки на Гаити и проживание для себя и других людей.

Во время дачи показаний Санон признал, что в определенный момент контактировал с людьми, пытавшимися заменить Моиза. В то же время он заявил, что группа отказалась от его кандидатуры задолго до убийства президента, и отрицал, что знал о планах убийства.

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Детали дела

Согласно обвинительному акту, план отстранения Моиза начал приобретать окончательные очертания в апреле 2021 года, когда Санон встретился в Южной Флориде с бывшим сенатором Гаити и несколькими американскими бизнесменами. Следователи считали, что в случае прихода Санона к власти две компании из Флориды, известные совместно как CTU, должны были получить контракты на инфраструктурные проекты, силы безопасности и военное оборудование.

Прокуратура заявила, что CTU первоначально наняла около 18 граждан Колумбии с военной подготовкой для охраны Санона. По данным следствия, заговорщики также закупали оружие и бронежилеты и пытались наладить связи с гаитянскими бандами.

Жовенель Моиз был убит во время ночного нападения на его дом 7 июля 2021 года; его жена получила ранения. Американские прокуроры предъявили обвинения более чем 40 людям по делам, связанным с убийством президента, а 12 человек уже были осуждены. Пятеро из них отбывают пожизненные сроки заключения.

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