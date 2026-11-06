Исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе подтвердили точность генетических инструментов для выявления редких изменений ДНК, возникающих в клетках человека в течение жизни. Как сообщает News-Medical, учёные установили, что сочетание массового секвенирования, секвенирования отдельных клеток и дуплексного секвенирования даёт наиболее полную картину генетической мозаичности тканей.

Изменения ДНК в разных клетках

Генетическая мозаичность, или соматический мозаицизм, возникает из-за изменений ДНК, которые накапливаются не во всех клетках организма, а лишь в некоторых из них. Поэтому разные ткани одного человека могут иметь различные генетические варианты. В отличие от наследуемых вариантов, которые передаются от родителей и присутствуют во всех клетках, соматические мутации появляются в течение жизни.

Часть таких изменений нейтральна и не влияет на здоровье. В то же время исследователи связывают соматическую вариативность с возрастными заболеваниями и риском развития рака. По словам руководителя проекта Тинга Вана, для дальнейшего изучения болезней необходимо сначала определить спектр нормальных соматических вариантов у человека.

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Данные пангенома и синтетические мутации

Работы вошли в серию публикаций в журналах Cell Press, в частности в Cell и Cell Genomics. Исследование является частью сети Somatic Mosaicism across Human Tissues, которую поддерживает Common Fund Национальных институтов здоровья США. Медицинская школа Вашингтонского университета является национальным координационным центром этой сети и одним из пяти центров производства данных.

В одном из исследований команда использовала данные консорциума Human Pangenome Reference Consortium, которые ранее преимущественно применялись для поиска наследуемых генетических вариантов. Авторы показали, что эти данные также можно использовать для выявления соматических изменений ДНК в тканях. В другой работе учёные на основе данных International HapMap Project разработали подходы для синтетического создания миллионов известных соматических мутаций, чтобы проверять точность методов их поиска.

Следующим этапом проекта должен стать анализ образцов нескольких тканей от 150 доноров разного происхождения и разных возрастных групп.

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