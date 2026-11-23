Исследование в системе Kaiser Permanente Southern California в США показало, что после прививки от COVID-19 риск травмы плеча, связанной с введением вакцины, был на 63% выше, чем после вакцинации от гриппа. При этом такое состояние оставалось редким: абсолютная разница составила примерно семь дополнительных случаев на 100 тыс. прививок.

Почти 1,9 млн вакцинаций

Как сообщает News-Medical, авторы ретроспективного исследования проанализировали около 1,9 млн прививок, сделанных более чем 1,3 млн взрослых в период с 1 августа 2023 года по 30 апреля 2024 года. Участники получали вакцины против COVID-19 или гриппа внутримышечно в дельтовидную мышцу.

Исследователи выявили 265 подтвержденных случаев травмы плеча, связанной с введением вакцины, или SIRVA. Ее определяли как симптомы в вакцинированной руке, появившиеся в течение семи дней после прививки, сохранявшиеся более 30 дней, которые могли быть связаны с вакцинацией и не имели другой установленной причины.

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Абсолютный риск был низким

Частота SIRVA составила 1,84 случая на 10 тыс. прививок от COVID-19 и 1,15 случая на 10 тыс. вакцинаций от гриппа. После корректировки различий между группами, включая возраст и сопутствующие заболевания, относительный риск после вакцинации от COVID-19 был выше на 63%.

Среди людей в возрасте от 65 лет не выявили статистически значимой разницы риска между вакцинами от COVID-19 и высокодозными вакцинами против гриппа. Авторы отметили, что на результаты могли повлиять неучтенные факторы, в том числе длина иглы и место инъекции, а исследование охватывало только одну систему здравоохранения и один сезон.

SIRVA отличается от обычной кратковременной боли в месте укола: речь идет о стойких симптомах в плече. Исследователи подчеркнули важность правильного выбора места введения и иглы, а также отметили, что преимущества вакцинации против COVID-19 и гриппа в предотвращении тяжелого течения болезни и госпитализации могут перевешивать небольшой абсолютный риск этого осложнения.

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