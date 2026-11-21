В США количество кампаний на краудфандинговой платформе GoFundMe по сбору средств на продукты питания за год выросло на 40%. На всех англоязычных рынках платформы — в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Ирландии — таких кампаний стало больше на 35%, а объем пожертвований для них вырос на 50%, сообщает Fortune.

Расходы на базовые потребности

Генеральный директор GoFundMe Тим Кадоган связал эту тенденцию с ростом стоимости продуктов, аренды жилья и топлива. По его словам, доходы многих людей не увеличивались темпами, сопоставимыми с ростом цен.

По данным платформы, спрос на сборы для покрытия базовых расходов растет примерно четыре года — с позднего этапа пандемии COVID-19. В октябре 2020 года GoFundMe ввела вкладки для сборов на продукты, аренду и ежемесячные счета в ответ на возросшую потребность в помощи.

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Кампании на аренду и счета

В прошлом году количество кампаний для покрытия необходимых расходов — от аренды и коммунальных услуг до продуктов — увеличилось на 20%. Вкладка ежемесячных счетов была одной из самых динамично развивающихся на платформе, уступая лишь индивидуальной поддержке некоммерческих организаций.

Научный сотрудник Института наук о данных Университета Торонто Мартин Лукк считает, что краудфандинг реагирует на пробелы в системе социальной защиты. В книге, написанной вместе с Эриком Шнайдерханом, он отмечал, что в канадской провинции Квебек, где действует больше социальных программ, краудфандинг менее распространен, чем в провинциях с более слабой социальной поддержкой.

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