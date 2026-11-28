В США Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал коллективный иск против администрации президента Дональда Трампа. Организация стремится остановить расследования в отношении анонимных пользователей соцсетей, критиковавших Службу иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), сообщает The Hill.

Иск от имени четырех пользователей

Адвокаты ACLU подали иск в федеральный суд в пятницу от имени четырех неназванных пользователей соцсетей. Они заявили, что из-за опубликованных ими постов были выданы судебные повестки для установления их личностей. Истцы также утверждают, что не публиковали ничего преступного или такого, что могло бы стать основанием для расследования.

Ответчиками по делу указаны прокурор США Джанин Пирро, генеральный прокурор Тодд Бланш и министр внутренней безопасности Марквейн Маллин. Анонимные истцы также просят суд обязать власти удалить все собранные и сохраненные о них записи.

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Заявления о сотнях повесток

В ACLU заявили, что федеральные власти якобы направили технологическим компаниям сотни судебных повесток с требованием предоставить данные о пользователях, критиковавших ICE в интернете. Представительница организации Лора Морафф назвала это использованием процедуры большого жюри для мести людям за выражение политических взглядов.

ACLU утверждает, что администрация ненадлежащим образом использовала полномочия большого жюри, чтобы получить персональные данные анонимных критиков иммиграционной политики. По мнению организации, это происходило без учета того, защищены ли такие высказывания Первой поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

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