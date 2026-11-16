В Сентервилле, штат Массачусетс, в возрасте 106 лет умер Фримен Джонсон — самый старший среди немногих оставшихся в живых после японской атаки на Перл-Харбор. Его дочь Дайан Джонсон подтвердила, что он умер дома в субботу, сообщает The Independent.

Служба на Оаху

7 декабря 1941 года Джонсон находился на острове Оаху во время внезапной атаки Японии. По оценкам, на острове тогда дислоцировались около 87 тысяч военнослужащих.

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Джонсон работал у котла ниже палубы на борту USS St. Louis. Из-за этого он не видел, что происходило снаружи во время нападения.

Воспоминание об атаке

В интервью Associated Press в мае 2026 года Джонсон рассказывал, что не слышал и не видел атаки. Он также не знал, что другие члены экипажа стреляли из зенитных орудий по торпедному самолету.

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