Спортивный комментатор NBC Sports Дэн Хикс умер в возрасте 64 лет в штате Коннектикут, США. В течение карьеры он освещал гольф, олимпийское плавание и матчи по американскому футболу команды Нотр-Дам. О его смерти сообщили семья и NBC, пишет The Guardian.

Жена Хикса, спортивная ведущая ESPN Ханна Сторм, заявила, что он умер поздно вечером в среду в результате острой болезни. Она назвала смерть мужа внезапной и неожиданной. У Хикса остались жена и три дочери.

Карьера на NBC Sports

Хикс пришел на NBC в 1992 году, проработав до этого три года на CNN. Больше всего он был известен как главный комментатор гольфа, а также работал на олимпийских трансляциях по плаванию и лыжному спорту.

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Гольф был его любимым видом спорта. Он комментировал 27 турнирных побед Тайгера Вудса, в том числе три победы на Открытом чемпионате США. Также Хикс работал на трансляциях Кубка Райдера, Открытого чемпионата Британии, турниров PGA Tour и The Players Championship.

Олимпийские трансляции и футбол

Хикс восемь раз комментировал олимпийское плавание вместе с Роуди Гейнсом. Они освещали восемь золотых медалей Майкла Фелпса на Олимпиаде 2008 года в Пекине, а также 14 олимпийских медалей Кэти Ледеки на четырех Играх. Всего он работал на 16 Олимпиадах, впервые — на Играх 1992 года в Барселоне, где был ведущим Olympic Triplecast.

Комментатор работал на матчах Нотр-Дам в 2013–2016 годах и вернулся к этой работе в 2024 году. В разные годы он также комментировал региональные игры NFL, пять Открытых чемпионатов Франции по теннису и матчи NBA.

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