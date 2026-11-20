Бюджетное управление Конгресса США (CBO) в докладе предупредило, что передача Австралии атомных ударных подводных лодок класса Virginia может на многие годы уменьшить количество таких лодок в составе ВМС США. Как сообщает The Guardian, американская промышленность уже испытывает трудности с обеспечением потребностей собственного флота в подводных лодках.

Проблемы с производством

Согласно условиям первого компонента соглашения AUKUS, США согласились продать Австралии от трех до пяти уже находящихся на службе субмарин класса Virginia, начиная с 2032 года. В то же время эти передачи не учтены в новом плане кораблестроения ВМС США: в примечании указано, что передача Австралии любой такой лодки не заложена в прогноз.

В CBO отметили, что американская промышленная база по строительству субмарин сейчас не успевает удовлетворять потребности ВМС США. Наращивание производства для замены лодок, проданных Австралии, создало бы дополнительные трудности для флота и верфей, говорится в докладе.

Американские верфи строят в среднем 1,13 субмарины класса Virginia в год. Для удовлетворения собственных потребностей ВМС этот показатель необходимо увеличить до двух лодок в год, а для дополнительных поставок Австралии — до 2,33. Строительство таких субмарин, которое в 2000-х годах занимало пять–шесть лет, теперь по графикам занимает в среднем 10–11 лет. Задержки по Virginia составляют от 24 до 36 месяцев.

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Контроль над лодками

В докладе также поставили вопрос, смогут ли австралийские подводные лодки быть задействованы в случае конфликта США с Китаем. Усиление австралийского подводного флота потенциально может компенсировать часть потери возможностей ВМС США, поскольку лодки будут базироваться в западной части Тихого океана и смогут быстрее реагировать на конфликт вокруг Тайваня или события в Южно-Китайском море.

В то же время Австралия будет самостоятельно контролировать эти субмарины, поэтому ее участие в конкретном конфликте не гарантируется. Министр обороны Австралии Ричард Марлз в 2023 году заявлял, что Канберра не будет давать обещаний развертывать свои лодки в поддержку какого-либо конфликта США с Китаем.

Американское законодательство об AUKUS позволяет президенту США передать субмарину Австралии только при условии, что ее вывод из состава ВМС не ухудшит подводные возможности Соединенных Штатов. США также могут отказаться от передачи лодок без штрафных санкций. Исследовательская служба Конгресса в январе рассматривала альтернативу, при которой субмарины оставались бы под командованием США, но действовали бы с австралийских баз.

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