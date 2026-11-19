В США предварительный анализ данных эпиднадзора выявил 112 подтвержденных случаев кори среди беременных в период с 1 января 2025 года по 28 сентября 2026 года. В отчете также отмечены 13 случаев врожденной кори среди младенцев, родившихся в течение 14 дней после появления сыпи у матерей.

Как сообщает News-Medical, отчет подготовили ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний США, а опубликовали его в журнале NEJM Evidence. В 96% случаев заражения беременных были связаны с крупными вспышками кори, охватывавшими не менее 50 случаев.

Осложнения у беременных

Среди 112 пациенток 26 были госпитализированы по причинам, не связанным с родами. У 11 женщин диагностировали пневмонию, у двух возникла дыхательная недостаточность, одну пациентку госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Почти все беременные с корью — 110 из 112 — не были вакцинированы до беременности или имели неизвестный вакцинальный статус. Только у одного человека были документально подтверждены две дозы вакцины, еще один получил одну дозу. Данные о применении иммуноглобулина для постконтактной профилактики у этих пациенток отсутствовали.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Данные о новорожденных

В течение 14 дней после появления сыпи у матери были зафиксированы 19 живорождений. Восемь младенцев из этой группы родились преждевременно, в том числе шестеро — до 34-й недели беременности. Еще восемь новорожденных были госпитализированы в отделения интенсивной терапии, хотя причины госпитализации в отчете не уточняются.

Из 16 детей, которым провели ПЦР-тестирование, 14 имели положительный результат. Тринадцать младенцев соответствовали определению врожденной кори, использованному авторами отчета: лихорадочная сыпь или положительный результат теста в течение первых 10 дней жизни у ребенка, рожденного матерью с подтвержденной корью. Шесть детей с положительным тестом имели симптомы, а у одного были клинические признаки, совместимые с менингоэнцефалитом.

Авторы подчеркивают, что результаты являются предварительными: для половины случаев исход беременности оставался неизвестным, а исследование не имело группы сравнения. Поэтому приведенные показатели нельзя считать оценкой общего риска для всех беременных с корью.

Читай нас в