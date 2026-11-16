Пользователи в США сообщили о трудностях с доступом к нескольким крупным банкам. По данным Downdetector, жалобы касались проблем с подключением.

Жалобы пользователей

Как сообщает Jerusalem Post, среди банков, в отношении которых поступали жалобы, названы JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo. Сообщения охватывали сразу несколько крупных банков.

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По данным Downdetector, жалобы поступали из разных частей Соединенных Штатов. Издание охарактеризовало ситуацию как распространенные проблемы с подключением.

Причину не установили

Jerusalem Post отметила, что четкую причину сбоя на тот момент не установили. Публикация имеет статус развивающейся. В сообщении не приведены данные о времени начала трудностей, их продолжительности или количестве жалоб.

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