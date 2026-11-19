Американская компания Vintage Modern представила Vintage Fastback — переработанный Ford Mustang седьмого поколения с карбоновым кузовом в стиле Shelby GT500 1967 года, известном как Eleanor. Автомобиль впервые показали 18 ноября на закрытом мероприятии, а 19 ноября он стал доступен для осмотра на выставке Retromobile New York в США, сообщает Motor1.

Современная платформа и до 840 сил

Vintage Fastback построен не на восстановленном шасси классического автомобиля, а на платформе актуального Ford Mustang S650. Базовая версия оснащается 5,0-литровым V8 мощностью 486 лошадиных сил и крутящим моментом 418 фунт-футов.

За доплату покупатели могут заказать 3,0-литровый компрессор Whipple. В таком исполнении мощность возрастает до 840 лошадиных сил, а крутящий момент — до 615 фунт-футов при использовании бензина с октановым числом 93. Vintage Modern оценивает разгон этой модификации до 60 миль в час примерно в 2,8–2,9 секунды, однако независимого подтверждения показателя нет.

Оснащение и производство

Для автомобиля предлагаются шестиступенчатая механическая коробка передач с функцией автоматической перегазовки или 10-ступенчатый автомат с подрулевыми лепестками переключения. Модель также получила адаптивную подвеску MagneRide, тормоза Brembo и активную выхлопную систему с режимами Quiet, Normal, Sport и Track.

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Предусмотрено шесть режимов движения: Normal, Sport, Slippery, Track, Drag Strip и Custom. По данным Vintage Modern, автомобиль будет иметь восемь подушек безопасности, зоны программируемой деформации, элементы защиты от бокового удара, системы стабилизации и контроля тяги, а также антиблокировочную систему тормозов. Компания заявила, что модель будет соответствовать применимым федеральным стандартам безопасности США и пройдет физические краш-тесты.

Более 900 часов на один автомобиль

Карбоновые кузова ручной укладки будут изготавливать в Детройте, а сборку и отделку проведут на предприятии Vintage Modern в Атланте. По оценке компании, процесс будет занимать более 900 часов на автомобиль, а объем выпуска в первый год составит около 100 машин. По сообщениям СМИ, цена Vintage Fastback в США составит 295 тысяч долларов.

Покупатели смогут выбрать более чем из 40 стандартных цветов, заказать индивидуальную окраску и полосы на кузове, а также настроить интерьер и технические параметры. Для салона предлагаются сиденья с плиссированной, ромбовидной или тканой отделкой, кожа, алькантара и алюминиевые детали.

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