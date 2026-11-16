В США исследователи выявили связь между прекращением участия пожилых людей в общественных активностях во время пандемии COVID-19 и худшими показателями когнитивного функционирования в 2022 году. О работе ученых Университета Сент-Луиса сообщает News-Medical.

Данные исследования

Авторы использовали национально репрезентативные продольные данные американского исследования Health and Retirement Study. Они проанализировали изменения от допандемийного 2016 года, через участие в общественных активностях в 2020 году, до оценки когнитивного функционирования и симптомов депрессии в 2022 году.

В выборку для анализа депрессивных симптомов вошли 2457 пожилых участников, а для анализа когнитивного функционирования — 1679. Исследователи выделили четыре группы: людей, не участвовавших в общественных активностях ни в 2016, ни в 2020 году; тех, кто участвовал в них в 2016 году, но не в 2020 году; участников, активных в оба периода; а также тех, кто не был вовлечен в 2016 году, но начал участвовать к 2020 году.

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Результаты анализа

Исследователи учитывали волонтерство, образовательные курсы, благотворительные мероприятия, социальные, спортивные клубы или клубы по интересам, а также участие в нерелигиозных организациях. После учета предыдущего состояния здоровья и демографических характеристик они не выявили статистически значимой связи между этими моделями участия и депрессивными симптомами в 2022 году.

В то же время люди, участвовавшие в общественных активностях в 2016 году, но прекратившие участие в 2020 году, имели значительно худшие показатели когнитивного функционирования, чем участники, активные в оба периода. Их показатели были схожи с результатами людей, остававшихся не вовлеченными в такие активности на протяжении обоих периодов.

Участники, начавшие участвовать в общественных активностях к 2020 году, имели показатели когнитивного функционирования, сопоставимые с теми, кто был вовлечен постоянно. В дополнительном анализе авторы получили предварительные свидетельства того, что начало такого участия могло быть особенно полезным для людей с большим количеством неблагоприятных переживаний в детстве. Результаты опубликованы в журнале The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences.

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