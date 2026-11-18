В США присяжные начали совещание по делу китайской технологической компании Huawei Technologies после двухмесячного судебного процесса. Huawei предъявлены 12 уголовных обвинений, в том числе в сговоре с целью рэкета, краже коммерческих тайн, банковском мошенничестве и воспрепятствовании правосудию, сообщает South China Morning Post.

Позиции обвинения и защиты

Американские прокуроры заявляют, что Huawei и три аффилированные с ней компании на протяжении двух десятилетий действовали как преступное предприятие. По версии обвинения, они якобы похищали коммерческие тайны других технологических фирм, в том числе исходный код интернет-маршрутизаторов и робототехническое оборудование, а также вознаграждали сотрудников за получение конфиденциальной информации конкурентов.

Помощник прокурора США Роберт Поллак заявил, что действия отдельных сотрудников представляли компанию. Он отверг аргумент защиты о том, что речь шла лишь об единичных нарушениях со стороны сотрудников, а не о действиях Huawei в целом.

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Обвинения, касающиеся Ирана

Прокуратура также утверждает, что Huawei использовала зарегистрированную в Гонконге Skycom в качестве неофициальной дочерней компании для ведения бизнеса в Иране и скрывала связь с ней от банков, в том числе HSBC. Huawei отрицает обвинения. Адвокат компании Брайан Хеберлиг заявил, что прокуроры создали «вымышленный портрет» Huawei, а финансовые учреждения знали о ее деятельности в Иране и продолжали сотрудничество.

В среду обвинение завершило ответ на заключительные аргументы защиты, после чего судья Энн Доннелли более трех часов давала присяжным инструкции. После этого они начали совещание. Процесс продолжается с сентября: обвинение вызвало 61 свидетеля, а Huawei — 15.

Если Huawei признают виновной, компании могут грозить значительные штрафы и конфискация доходов, которые, по версии обвинения, были получены в результате преступлений. Дело привлекло международное внимание после задержания финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде в 2018 году по запросу США. В 2021 году она заключила с американскими властями соглашение об отсрочке уголовного преследования и вернулась в Китай.

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