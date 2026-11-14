В США Федеральное управление гражданской авиации (FAA) распорядилось временно приостановить вылеты по всей стране из-за сбоя связи, затронувшего 22 региональных центра управления воздушным движением. Самолетам, уже находившимся в воздухе, разрешили совершить посадку, однако пассажиры в аэропортах столкнулись с задержками и неопределенностью, сообщает The Independent.

Версия Трампа

Президент США Дональд Трамп предположил, что причиной масштабного сбоя могло стать устаревшее оборудование FAA. Об этом в эфире Fox News заявил старший корреспондент телеканала в Белом доме Питер Дуси, который сказал, что разговаривал с президентом по телефону во время перебоев.

По словам Дуси, Трамп заявил, что инцидент не похож на кибератаку или событие, связанное с искусственным интеллектом. Президент также отметил, что никто не взял на себя ответственность за возможную атаку, и пообещал сообщить, если будет установлено, что она произошла.

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Оборудование, которому десятилетия

Как передал корреспондент Fox News, Трамп связал проблему с инфраструктурой, которую FAA использует для обеспечения полетов. По его словам, части оборудования около 55 лет, а его замену обсуждали с Конгрессом США, однако до сих пор не провели.

В материале также отмечается, что демократы потребовали объяснений по поводу хаоса в аэропортах. Должностные лица работали над устранением технической неисправности и восстановлением выполнения рейсов.

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