В США противопожарный реагент Fortress FR-200 вызвал масштабную коррозию на двух самолетах, задействованных в тушении пожаров. Национальный совет по безопасности на транспорте США установил повреждения конструкций крыла, тросов управления, электрических соединений и двигателей и 17 ноября 2026 года призвал Лесную службу США усилить требования к испытаниям таких веществ.

Как сообщает AeroTime, расследование касалось BAe 146-200A компании Neptune Aviation Services из Монтаны и MD-87 оператора Aero Air из Орегона, выполняющего пожарные миссии под брендом Erickson Aero Tanker. В 2023 году оба самолета участвовали в испытании Лесной службы США, которое должно было проверить применение нового реагента наряду с уже существующим продуктом.

Повреждения крыла и двигателей

Сначала самолеты загружали FR-200, активной солью которого является хлорид магния. Позднее в течение сезона его чередовали с фосфатным реагентом Phos-Chek MVP-Fx производства Perimeter Solutions. На MD-87 коррозия проникла более чем на половину толщины накладки лонжерона крыла — элемента основной несущей конструкции.

Aero Air заменила более 90 электрических соединителей, несколько тросов управления и примерно 44-дюймовый участок продольного элемента конструкции фюзеляжа. Следы коррозии также обнаружили в трех двигателях, которые поочередно использовались на двухдвигательном самолете. В BAe 146 зафиксировали значительную коррозию внутри бака для реагента.

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Недостатки проверок реагента

Во время испытания не требовалось промывать баки между загрузками разных веществ, поэтому их остатки могли смешиваться. Масштаб повреждений обнаружили во время технического обслуживания после пожарного сезона. В марте 2024 года Лесная служба США сообщила об этом Национальному совету по безопасности на транспорте и попросила провести расследование из-за возможного риска аварии.

Совет пришел к выводу, что процедура одобрения не позволила надлежащим образом оценить воздействие химиката в реальных условиях эксплуатации. Предыдущие лабораторные тесты проверяли отдельные образцы металла, но не воспроизводили сочетание металлов, крепежных элементов, соединений и собранных конструкций самолета. Дальнейшие испытания показали, что FR-200 может вызывать коррозию сам по себе, а смешивание с фосфатным реагентом при определенных условиях способно ее усиливать.

Лесная служба США приостановила квалификацию FR-100 и FR-200 в мае 2024 года, а в декабре исключила их из списка разрешенных продуктов. Национальный совет по безопасности на транспорте рекомендовал привлечь специалистов по коррозии, операторов и производителей самолетов к разработке испытаний, которые лучше отражали бы конструкцию воздушных судов и последствия смешивания реагентов.

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