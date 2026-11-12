В США после последних выборов рекордное число членов организации Democratic Socialists of America (DSA) возглавит города. Нитью Раман избрали руководить Лос-Анджелесом, а Джениз Льюис Джордж — Вашингтоном. Дэвид Моралес станет мэром Провиденса в штате Род-Айленд, а Юсеф Рабхи — мэром Энн-Арбора в Мичигане.

Новые мэры и представители в Конгрессе

Как сообщает The Guardian, новоизбранные мэры присоединятся к социалистам, которые уже руководят небольшими городами, в частности Берлингтоном в штате Вермонт и Ирвайном в Калифорнии. К ним также относится демократический социалист и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

В январе число членов DSA в Конгрессе США должно увеличиться вчетверо — до восьми. В целом более 100 кандидатов, поддержанных организацией, будут занимать должности на местном, штатном и общенациональном уровнях.

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Обещания относительно стоимости жизни

В избирательных кампаниях новые мэры сосредоточились на доступности жилья, городских услугах и повседневных потребностях жителей. Раман, работающая городским планировщиком, обещала расширить жилищное строительство и улучшить общественный транспорт. Льюис Джордж выступала за всеобщий уход за детьми, общественное жилье и усиление защиты арендаторов.

Моралес предлагал расширять доступное жилье и добиваться большего вклада корпораций в финансирование образования и городских услуг. Рабхи обещал противодействовать дата-центрам и сохранять доступную стоимость коммунальных услуг.

Мэр Сиэтла Кэти Уилсон, которая называет себя демократической социалисткой, но не является членом DSA, отметила, что работа мэра сочетает масштабные политические цели с повседневными задачами, включая поддержание городской инфраструктуры.

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