Исследователи, проанализировавшие данные 41 315 участников из США, выявили связь между сообщённым профессиональным контактом с некоторыми промышленными растворителями и более высокими шансами болезни Паркинсона. Речь идёт о керосине, трихлорэтилене, уайт-спирите и четырёххлористом углероде. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports, сообщает News-Medical.

Какие вещества связали с заболеванием

Авторы использовали данные онлайн-исследования Parkinson’s Progression Markers Initiative. Участники сообщали, использовали ли они на работе хотя бы 100 дней в течение жизни одну из 13 категорий растворителей. В выборку вошли 10 297 человек, сообщивших об установленном врачом диагнозе болезни Паркинсона, и 31 018 участников без такого диагноза.

После одновременного учёта всех 13 растворителей связь сохранилась для четырёх веществ. Сообщённый контакт с трихлорэтиленом был связан с повышением шансов болезни Паркинсона на 65%, с керосином — на 50%, с четырёххлористым углеродом — на 28%, с уайт-спиритом — на 27%.

Каждый дополнительный вид растворителя, о контакте с которым сообщал участник, был связан примерно с 16% более высокими шансами заболевания. У людей, указавших контакт с тремя или более растворителями, шансы болезни Паркинсона были на 52% выше, чем у тех, кто не сообщал о таком контакте.

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Ограничения анализа

В статистических моделях учитывались пол, образование, доход домохозяйства, статус курения, потребление кофеина и черепно-мозговые травмы с потерей сознания. Дополнительный учёт профессионального контакта с пестицидами и сваркой снизил оценки связи для отдельных растворителей на величину до 20%.

Исследование было перекрёстным, поэтому не позволяет установить причинно-следственную связь. Данные об использовании химикатов и диагнозе участники сообщали самостоятельно, а в контрольной группе не фиксировали возраст — самый сильный фактор риска болезни Паркинсона. Около 26% участников с болезнью Паркинсона не были уверены, с какими именно растворителями они работали, тогда как среди контрольной группы таких было 15%.

Учёные отметили, что для проверки результатов необходимы исследования с объективными данными о производственном контакте с химикатами, клинически подтверждёнными диагнозами и биомониторингом. Они также не оценивали риски для конкретных профессий. В частности, керосин и уайт-спирит могут использоваться как топливо, смазочные материалы, обезжириватели и разбавители красок.

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