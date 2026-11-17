Исследование с участием более 415 тысяч взрослых в США выявило связь между расстройством употребления каннабиса и суицидальными мыслями. У людей с таким расстройством шансы сообщить о суицидальных мыслях были на 57% выше, чем у участников без этого состояния. О результатах работы, опубликованной в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs, сообщает ScienceDaily.

Данные за десять лет

Ученые проанализировали ответы участников Национального опроса США по вопросам употребления наркотиков и здоровья, собранные в 2014–2023 годах. В этот период каннабис становился все более доступным в стране, а рекреационное употребление марихуаны было легализовано в половине штатов.

Связь между расстройством употребления каннабиса и суицидальными мыслями прослеживалась в различных возрастных, половых, расовых и этнических группах. При этом шансы были особенно выше у женщин и молодых взрослых. Связь сохранялась после учета депрессии, психологического дистресса и других факторов, которые могут влиять на психическое здоровье.

Ведущий автор работы Тосин Филип Ойетунджи, аспирант направления общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Мерседе, отметил, что его удивило не само выявление связи, а то, что она не усилилась в течение исследуемого периода. Старший автор Сидра Голдман-Меллор также сообщила, что сила связи за десять лет не выросла.

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Не любое употребление каннабиса

Авторы подчеркивают, что выводы не означают одинаково повышенных шансов для всех людей, употребляющих каннабис. Исследование касалось именно расстройства употребления каннабиса — состояния, при котором человеку трудно контролировать потребление, несмотря на проблемы, которые оно вызывает. Человек может продолжать употреблять каннабис, несмотря на вредные последствия или после неоднократных попыток сократить его употребление.

Работа не доказывает, что расстройство употребления каннабиса непосредственно вызывает суицидальные мысли. Исследователи не могут определить, влияет ли проблемное употребление на такие мысли или оба явления связаны с трудностями психического здоровья либо другими факторами.

Оценка психического здоровья

По мнению авторов, медики при работе с пациентами с расстройством употребления каннабиса могут напрямую спрашивать о суицидальных мыслях в рамках более широкой оценки психического здоровья. Это может помочь выявить людей, которым необходимы дополнительное обследование, лечение или поддержка.

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