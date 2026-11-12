Американские исследователи из Hoag Family Cancer Institute совместно с международными научными центрами разработали анализ крови для выявления ранних предраковых изменений, связанных с раком яичников. Тест определяет уровень РНК-молекулы Tu-Stroma, повышенная концентрация которой в крови может свидетельствовать о наличии таких изменений, сообщает RMF24.

Маркер ранних изменений

Исследователи сосредоточились на STIC — микроскопических изменениях, развивающихся в маточных трубах, а не непосредственно в яичниках. В материале они описаны как изменения, которые могут предшествовать развитию рака. Они связаны с серозным раком высокой степени злокачественности, или HGSOC, который источник называет наиболее смертельной разновидностью рака яичников.

Рак яичников часто развивается без симптомов и нередко диагностируется уже на поздней стадии. По данным издания, повышенный уровень Tu-Stroma потенциально может позволить выявлять изменения за несколько лет до появления заболевания. Описание теста опубликовано в журнале Nature Medicine.

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Проверка на более чем 500 пациентках

Тест опробовали более чем на 500 пациентках: здоровых женщинах, пациентках с разными стадиями рака яичников, а также женщинах с доброкачественными изменениями придатков матки. Согласно результатам исследования, анализ с высокой эффективностью выявлял как развившийся рак, так и изменения STIC. Он также оказался эффективнее распространенного маркера CA125.

Метод может быть особенно важен для женщин с мутациями генов BRCA1 и BRCA2, у которых повышен генетический риск рака яичников. В настоящее время таким пациенткам могут рекомендовать профилактическое удаление яичников и маточных труб. В то же время ученые подчеркивают, что тест все еще требует дальнейших исследований и не готов к рутинному использованию в диагностике. Следующим этапом должны стать многолетние наблюдения за пациентками.

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