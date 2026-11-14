В США исследователь Принстонской лаборатории физики плазмы Министерства энергетики разработал вычислительный метод для более быстрого поиска алмазных материалов, пригодных для квантовых компьютеров и высокочувствительных сенсоров. Метод уже помог определить перспективные дефекты кристаллов с участием бора и кислорода, сообщает ScienceDaily.

Кубиты в дефектах кристалла

Идеального кристалла алмаза недостаточно для создания квантовой системы. Полезные свойства могут возникать из-за дефектов: отсутствия атома углерода, замены такого атома другим элементом или сочетания этих изменений. Атомы вокруг дефекта способны формировать кубиты — базовые единицы хранения и обработки квантовой информации.

Алмазные материалы привлекают внимание тем, что определённые квантовые свойства в них могут оставаться полезными при комнатной температуре. Многие другие кандидаты для квантовых технологий требуют сверхнизких температур для надёжной работы.

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Расчёт для небольшого участка

Автор метода Марк Мартирез предложил не моделировать большой фрагмент алмазной структуры, а выделять участок из 16–30 атомов вокруг дефекта и рассматривать его как отдельную молекулу. Это позволяет применять вычислительные подходы квантовой химии, развивавшиеся десятилетиями, и снизить сложность расчётов.

С помощью нового подхода команда может быстрее анализировать реакцию различных кубитов на лазерный свет и микроволновые импульсы. Дефекты с кислородом могут излучать синий свет, а дефекты с бором — ультрафиолетовый. Учёные предполагают, что различающиеся оптические свойства позволят объединять несколько типов кубитов в одном устройстве и обращаться к одним из них, не воздействуя на другие.

Результаты исследования опубликовали в журнале ACS Central Science. Работа была профинансирована в рамках программы лабораторных исследований и разработок PPPL, а также при поддержке Управления науки Министерства энергетики США.

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