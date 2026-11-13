В США исследователи разработали и проверили индекс медицинской неотложности US-CRS 2.0 для кандидатов на трансплантацию сердца. Он точнее различает пациентов с более высоким и более низким краткосрочным риском смерти без пересадки, чем действующая система с шестью статусами приоритетности. О результатах исследования, опубликованного в журнале JAMA, сообщает News-Medical.

Как создавали индекс

Авторы проанализировали данные 33 097 взрослых кандидатов, внесенных в американский лист ожидания пересадки сердца в период с января 2019 года по август 2025 года. Основным показателем были смерть или исключение из списка из-за ухудшения состояния в течение шести недель без трансплантации.

Окончательная упрощенная версия модели учитывает пять лабораторных показателей: альбумин, билирубин, расчетную скорость клубочковой фильтрации, BNP или NT-proBNP и натрий. Она также учитывает четыре категории устройств механической поддержки кровообращения, в частности внутриаортальный баллонный насос, долгосрочное устройство поддержки левого желудочка, микроаксиальный насос и ECMO или временное хирургическое устройство поддержки желудочка.

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Точность и возможные изменения

В тестовой выборке показатель AUC для простой модели составил 0,807, тогда как для действующей системы с шестью статусами — 0,693. Более высокий показатель означает лучшую способность модели различать кандидатов с более высоким и более низким риском смерти. Исследователи отметили, что пациенты с одинаковым статусом в нынешней системе могут иметь существенно разный прогноз даже при использовании одного и того же медицинского устройства.

Авторы также смоделировали перераспределение 45 530 фактических предложений донорских сердец за 2019–2024 годы. В сценарии с системой US-CRS, сохраняющей действующую структуру распределения, наблюдаемая шестинедельная смертность среди кандидатов, первых в очереди, выросла с 11,2% в действующей системе до 15,7%. При общенациональном ранжировании по индексу этот показатель составил 23,0%.

В то же время исследование не устанавливает, сколько смертей в листе ожидания реально можно будет предотвратить, и не оценивает влияние нового подхода на выживаемость после трансплантации. Авторы подчеркивают, что перед возможным внедрением необходимо полное моделирование, в том числе для обеспечения справедливого доступа пациентам с группой крови O и людям с долгосрочными устройствами поддержки левого желудочка.

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