По данным France 24, в США разработчик искусственного интеллекта Anthropic стал первым публичным разработчиком ИИ, специализирующимся исключительно на этой сфере. Это произошло после рекордного первичного публичного размещения акций компании.

Дебют на бирже

В первый день торгов акции Anthropic открылись на 34% выше. Это ненадолго подняло рыночную оценку компании выше $2 трлн.

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К завершению дебютной торговой сессии рост акций замедлился до 17%. При этом бумаги Anthropic всё равно закрыли первый день торгов выше цены размещения.

Реакция рынка

Несмотря на успешный дебют Anthropic, индексы Уолл-стрит в тот день резко снизились. Инвесторы фиксировали прибыль, а динамика рынка отразила обеспокоенность по поводу торговли акциями компаний, связанных с искусственным интеллектом.

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