В США как минимум 11 сотрудников Агентства национальной безопасности США (АНБ) и Киберкомандования США умерли в результате самоубийства приблизительно за последний год. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на американских чиновников и публичные записи.

Внимание Белого дома и Конгресса

Необычное число таких смертей в структурах, осуществляющих электронную разведку и кибератаки против противников США, побудило сотрудников Белого дома и Конгресса в закрытом режиме задавать вопросы руководителям этих ведомств, сообщили чиновники.

В издании отметили, что на решение человека совершить самоубийство могут влиять различные факторы. В то же время смерти побудили военных командиров принять меры для ограничения чрезмерно продолжительного рабочего времени и расширения психологической поддержки для сотрудников разведки и правительственных специалистов по кибертехнологиям.

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Пять смертей за месяц

С начала июня до начала июля пятеро сотрудников АНБ или Киберкомандования США умерли в результате самоубийства. Как сообщили в августе осведомленные о ситуации люди, такая последовательность событий побудила военных связать смерти с так называемым кластером самоубийств.

По данным источника, нагрузка на сотрудников этих структур за последний год выросла из-за иностранных конфликтов.

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