В США в субботу, 14 ноября, крупные авиакомпании отменили более 3700 рейсов и задержали еще около 2000, возобновляя работу после общенациональной приостановки вылетов. По данным Channel NewsAsia, накануне Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) почти на пять часов остановило почти все вылеты в стране.

В пятницу из-за этой приостановки авиакомпании отменили почти 10 тысяч рейсов, а более 7 тысяч задержали. Несмотря на отмену общего ограничения вечером, десятки тысяч пассажиров оставались в аэропортах. Перевозчики пытались разгрузить аэропорты и разместить экипажи и другой персонал для возобновления полетов.

Ограничения в аэропортах

United Airlines временно приостановила вылеты собственных рейсов в чикагском аэропорту О’Хара, а Delta Air Lines — в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Компании объяснили это перегруженностью и проблемами с доступностью выходов на посадку. Многие крупные аэропорты также заявили, что не могут принимать дополнительные перенаправленные рейсы.

American Airlines сообщила, что будет отдавать приоритет международным рейсам и полетам в небольшие города за пределами основных узловых аэропортов, чтобы быстрее восстановить работу сети.

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Сбой в системе управления воздушным движением

По информации двух представителей авиакомпаний, сбой мог затронуть сеть критически важных радиочастот, которыми авиадиспетчеры пользуются для связи с пилотами. Подрядчик, осуществляющий надзор за этой сетью, L3Harris, не ответил на запрос о комментарии.

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что нестабильность в радиолокационных и коммуникационных системах началась в 15:36 по восточному времени. По его словам, маршрутизаторы и коммутаторы были перегружены данными, что привело к несогласованностям в системе. Даффи заявил, что непосредственная проблема была устранена и полеты безопасны, одновременно призвав выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением.

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что в настоящее время нет доказательств кибератаки или причастности неконтролируемой системы искусственного интеллекта, хотя следователи еще не исключили эти версии. По его словам, в расследовании участвуют Агентство национальной безопасности и Министерство внутренней безопасности США.

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